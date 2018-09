Waarom je waarschijnlijk een betere eerste indruk hebt achtergelaten dan je denkt

Een eerste ontmoeting is altijd spannend. Maar wees gerust, je hebt waarschijnlijk een prima eerste indruk achtergelaten. Volgens onderzoek vinden mensen je namelijk aardiger dan je denkt.

Als je net een nieuw persoon hebt ontmoet, is de kans groot dat je jezelf daarna afvraagt wat diegene van je vindt. Stop met twijfelen, want meestal vindt deze persoon je prettiger gezelschap dan je waarschijnlijk denkt.

Saai of interessant?

Dit blijkt uit onderzoek dat onlangs is gepubliceerd in het vakblad Psychological Science. In ons sociale leven zijn we voortdurend bezig met wat de onderzoekers ‘meta-perceptie’ noemen. Dit houdt in dat we steeds maar proberen te achterhalen hoe andere mensen ons zien. Zijn we saai, interessant, egoïstisch, empatisch, aantrekkelijk of juist niet? We willen duidelijkheid en vooral ook leuk gevonden worden.

Hinderen

“Ons onderzoek suggereert dat het nauwkeurig inschatten van wat je gesprekspartner van je vindt, moeilijker is dan je denkt”, leggen onderzoekers Erica Boothby van Cornell University en Gus Cooney van de Universiteit Harvard uit. “We noemen dit een ‘liking gap’ en die kan de ontwikkeling van een nieuwe relatie hinderen”, gaat professor Margaret S. Clark van de universiteit van Yale verder.

Proefpersonen

Deze ‘liking gap’ hebben ze aan de hand van verschillende experimenten bestudeerd. In het eerste experiment moesten tweetallen elkaar vragen stellen alsof ze op een eerste date waren. Na vijf minuten moesten de proefpersonen aangeven hoe aardig ze hun gesprekspartner vonden en hoe aardig ze dachten dat de ander hen vond. Daaruit bleek dat ze dachten dat de ander hen minder leuk vond dan in werkelijkheid het geval was.

Verkeerde gedachten

De reden hiervoor is dat de proefpersonen zo met zichzelf bezig waren en wat ze wel of niet moeten zeggen, dat ze de signalen van de ander totaal niet oppikten. Als je als buitenstaander de videobeelden bekijkt, zie je wel duidelijk de positieve lichaamstaal van elkaar. Dit wordt dus ook wel de ‘liking gap’ genoemd en die kan blijven bestaan, ongeacht de lengte van het gesprek. Soms kan die verkeerde gedachten nog maanden na de eerste ontmoeting aanwezig zijn.

Kritisch

De uitkomst van dit onderzoek is erg opvallend, aangezien we normaal gesproken erg zeker zijn over onszelf. Zo denken we dat we slimmer zijn dan anderen en beter in kunnen parkeren dan anderen. “Bij sociale interactie werkt het heel anders”, zeggen onderzoekers Boothby en Cooney. “Mensen zijn heel onzeker over wat voor indruk ze bij anderen achterlaten en overdreven kritisch over hun eigen prestaties.” De onderzoekers veronderstellen dat ze op het gebied van sociale interactie kritischer worden doordat er andere personen bij betrokken zijn.

Geen bewijs

“We beschermen onszelf en gaan er daarom maar vanuit dat de ander ons niet leuk vindt, zonder dat we weten of dit echt waar is”, vertelt Clark. Dat kan er soms voor zorgen dat we bepaalde relaties niet aangaan, terwijl diegene ons wel leuk vindt. Alleen maar omdat je er vanuit gaan dat deze persoon jou niet ziet staan, terwijl dat nergens op gebaseerd is. Zonde!

BEKIJK OOK: Ga je op date? Zó voorkom je dat het een domper wordt:



De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Science Daily. Beeld: iStock