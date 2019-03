Bettina Holwerda deelt eerste foto met Molly en noemt het ‘pittigste bevalling tot nu toe’

Jim Bakkum en zijn vrouw Bettina Holwerda werden afgelopen vrijdag ouders van hun derde kindje, dochtertje Molly. De zanger maakte het nieuws bekend via Instagram en inmiddels heeft ook Bettina een foto gedeeld.

Daarop zien we haar knuffelend met zoontje Lux (6), de oudste van de 3. Bettina laat weten dat ze overtuigd waren dat ze een jongetje zouden krijgen, maar dat dat niet het geval bleek. “Het was het heerlijkste meisjes-baby’tje van de wereld.”

Advertentie

Pittige bevalling

Daarnaast schrijft ze dat ze had verwacht dat de bevalling soepel zou gaan, maar dat viel tegen. “Ik dacht: die derde vliegt eruit, ik zal het ziekenhuis niet eens halen. Nou, daar had ik me op verkeken, dit was de pittigste bevalling van de drie, maar ik zou het nog 1000 keer doen, meteen, want nu zijn er Lux, Posy en Molly en daar zijn mijn liefste man en ik gewoon papa en mama van. Iets mooiers dan dat bestaat er simpelweg niet.”

Zó lief

Ook Jim deelde vrijdag een foto van hem en zijn tweede dochter. Daarbij schrijft hij: “Dit gevoel is met geen miljoen woorden te beschrijven. Nóg een keer dit wonder ervaren. Ze is zo, zó lief. Dit meisje gaat zo veel liefde krijgen…”

Naast van zoontje Lux en dochter Molly zijn Bettina en Jim ouders van dochtertje Posy (4). In 2012 trouwden de voormalig Idols-finalist en de (musical)actrice.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Instagram. Beeld: Instagram, BrunoPress