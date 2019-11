Bettina Holwerda neemt moedig besluit en geeft glansrol op

Bettina Holwerda heeft een moedige en lastige werkbeslissing moeten nemen. De musicalster heeft haar rol in Sint on Ice aan zich voorbij laten gaan. De reden? De zorg voor haar pasgeboren kindje Molly. Dit maakt haar man Jim Bakkum bekend op Instagram.

Bettina en Jim zijn trotse ouders van 4 kinderen: de 6-jarige Lux, hun 4-jarige dochtertje Posy en de pasgeboren Molly.

Familievoorstelling

Het bekende koppel zou samen te zien zijn in de Sinterklaasshow Sinterklaas on Ice. Hierin zouden ze samen 7 grote shows laten zien op het ijs. Over de bijzondere samenwerking vertelde Jim eerder: “Dat Bettina en ik nu samen in een familievoorstelling mogen spelen, zien we als iets heel speciaals.”

Afzeggen

Maar aangezien hun dochtertje Molly nog maar net geboren is, is het voor Bettina onmogelijk om lang van huis te gaan voor de shows. “Helaas is gisteren de beslissing gevallen dat wij niet samen 4 dagen weg kunnen dit weekend van onze baby, ons lieve meisje Molly”, schrijft Jim Bakkum bij een foto van hem en zijn vrouw op schaatsen.

Prioriteit

Jim vervolgt zijn uitgebreide verhaal: “Werk is voor ons allebei heel belangrijk, maar het welzijn van onze kinderen is prioriteit nummer 1. Daarom heb ik zoveel respect voor mijn vrouw, die de moeilijke beslissing moest maken om zo last-minute haar rol over te geven.” Inmiddels is duidelijk dat Maud Mulder de rol van Bettina Holwerda overneemt.

Bron: Shownieuws. Beeld: ANP