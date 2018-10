Moeder bevalt van baby van slechts 567 gram: "Ik durfde hem niet aan te raken"

Anita Hyams (38) beviel al na 23 weken zwangerschap van haar derde kind, nog voor de ‘levensvatbaarheidsgrens’. Baby William woog slechts 567 gram, maar heeft de bevallig wonder boven wonder overleefd. Hij is nu een gezonde baby van zestien maanden.

Anita was 23 weken en vijf dagen zwanger toen ze zich na een lange werkdag als verpleegkundige een beetje koortsig voelde. Thuis ging ze gelijk naar bed, maar werd door hevige pijn midden in de nacht wakker. Ze nam een paracetamol en hoopte dat de pijn zou verdwijnen. Om vijf uur werd ze opnieuw wakker en wist gelijk hoe laat het was. “Ik had al twee kinderen, dus ik wist precies wat het gevoel was. Ik had weeën”, legt ze uit.

Doodsbang

“Ik ging naar beneden en liep een beetje rond. Ik hoopte zo dat de baby niet nu al kwam.” Doodsbang reed ze met haar partner naar het ziekenhuis. “We wilden deze baby zo graag, omdat ik eerder een miskraam had gehad”, gaat Anita verder. Door haar Poly Cysteus Ovarium Syndroom (PCOS) en een te trage schildklier was het voor Anita sowieso lastig om zwanger te raken. “Maar we wilden het niet zo vroeg.”

Miniatuurversie

In het ziekenhuis werd William geboren. Hij kon zelf ademen, maar werd daarna snel aan het zuurstof gelegd op een speciale afdeling. Drie uur later, toen alles goed ging, mochten Anita en haar man hun derde kindje voor het eerst zien. “Ik durfde hem bijna niet aan te raken, omdat hij zo klein was. Hij was even groot als mijn hand”, legt Anita uit. “Maar het was alsof ik naar een klein wonder keek. William was misschien niet volledig ontwikkeld, maar wel volledig gevormd. Al zijn vingers en tenen waren er, hij was net een miniatuurversie van een baby.”

Gezond

William werd gelijk overgebracht naar een ziekenhuis met een speciale neonatale intensive care. Daar kreeg hij gedurende 45 dagen intensieve zorg. Elke dag zagen ze hem groeien en sterker worden. Na vier maanden mocht de baby het ziekenhuis verlaten. Nu is William zestien maanden en erg gezond. Hij is in de meeste dingen wat trager dan anderen, maar dat is meer dan logisch. Alles gaat hartstikke goed en hij groeit goed.

Abortuslimiet

Alleen zit één ding Anita nog dwars. Officieel mag je tot 24 weken zwangerschap nog abortus laten plegen. William was geboren toen hij 23 weken en vijf dagen in de buik had gezeten, maar heeft de geboorte wel overleefd. Anita en haar man vragen dan ook om de abortuslimiet te verlagen. “Kijk toch naar William. Hij is springlevend en een volledig gevormde baby.”

Reanimeren

Bovendien reanimeren doktoren baby’s voor de ‘levensvatbaarheidsgrens’ niet, als het kindje geen hartslag heeft. Anita kan het idee niet verdragen dat ze William misschien niet hadden gereanimeerd, alleen maar omdat ‘ie te jong was. Bij William is alles goed gekomen. Het nu een gezond kindje is. Alle baby’s die veel te vroeg geboren worden, moeten een kans krijgen te overleven, vindt Anita. “In elk geval moet de grens worden verlaagd tot wanneer ze een premature baby nog mogen reanimeren”, legt Anita uit. “Ik ben gewoon zo dankbaar dat hij hier is.”

Bron: Daily Mail. Beeld: Twitter & iStock