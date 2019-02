Écht 9 levens: kat leeft nog na compleet bevroren te zijn geweest

Kat Fluffy is hét bewijs dat een kat 9 levens – of in ieder geval héél veel geluk in z’n leven – heeft. Het beestje werd compleet bevroren aangetroffen door haar baasjes.

Alle hoop leek verloren te zijn. Tot de huistijger gewoon weer begon te bewegen.

-8 graden

“De baasjes vonden hun kat begraven onder de sneeuw”, schrijft de dierenkliniek waar Fluffy belandde op Facebook. “Toen ze haar naar ons brachten, was ze bevroren en reageerde ze nergens op.” Ze liep buiten in de Amerikaanse staat Montana, met temperaturen tussen de -1 en -8 graden én sneeuwval. En blijkbaar werd die kou haar teveel.

Ontdooien

Met warm water, handdoeken en föhns probeerden de dierenartsen het beestje te ontdooien. Maar twee uur later nog zonder resultaat. Toen ze naar de spoedkamer werd gebracht en daar een paar uur lag, begon ze eindelijk weer een teken van leven te geven. En nu maakt ze het weer hartstikke goed.

Wonder

Dat Fluffy nog leeft, mag een wonder heten. Ze had toen ze bij de dierenarts aankwam nog maar een lichaamstemperatuur van 32 graden, terwijl katten een lichaamstemperatuur van zo’n 38 graden moeten hebben. “Fluffy is waanzinnig”, schrijft de kliniek dan ook op Facebook.

Lekker binnen

Wat moet dat schrikken zijn geweest voor Fluffy en haar baasjes. Ze nemen het zekere voor het onzekere en hebben haar nu een huiskat gemaakt, die in ieder geval nooit meer met zulke koude temperaturen en sneeuwval de deur uit mag.

Bron: ABC News. Beeld: iStock