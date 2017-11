We zouden 150 minuten per week moeten bewegen: hoe haalbaar is dat?

We weten het allemaal: bewegen is ontzettend goed voor je. Volgens de nieuwe beweegrichtlijnen is 150 minuten per week minimaal. Is dat veel of juist weinig? Libelle’s Simone onderzocht het 2 weken lang.

Ik houd van bewegen. Wandelen, yoga, dansen, boksen: ik vind het allemaal even leuk. Sterker nog: wat sporten betreft, kan ik nooit kiezen. Waar ik de eerste helft van mijn leven nog vrij gefocust was (je kon me vaker in de dansschool vinden dan thuis), is dat nu wel anders. Na een jaartje fitnessen in de sportschool ben ik het wel weer zat.

Een paar jaar yoga in de yogaschool? Zodra ik steeds dezelfde gezichten zie denk ik; dág allemaal, ik ben weg. Op dit moment doe ik thuis aan yoga, ik wandel regelmatig en sinds een jaartje boks ik 1 à 2 keer per week. Je raadt het al: het begint alweer te kriebelen.

Niveaus van bewegen

Oké, we zouden dus 150 minuten per week moeten bewegen. Ik vraag me af: hoe haalbaar is dat? Volgens de Gezondheidsraad zijn er vier verschillende niveaus van bewegen: zitten, licht (kleine huishoudelijke taken zoals afwassen), matig (wandelen, fietsen) en zwaar bewegen (zoals hardlopen). Wat betreft die 150 minuten telt alles mee. Mooi.

Vijf minuten heen, vijf minuten terug

Qua woon-werkverkeer schiet het met die beweging echter niet zo op. Mijn bus vertrekt om de hoek van mijn huis (zo’n 5 minuten lopen), ik zit 25 minuten in de bus van Hoofddorp naar Haarlem en vervolgens loop ik in 5 minuten van het station naar de redactie. Dat zijn opgeteld 10 minuten beweging, waarop ik weer 8 uur op mijn billen zit. Ai.

Om te testen of die 150 minuten per week realistisch zijn, hield ik 2 weken lang precies bij hoeveel ik bewoog. Het resultaat lees je hieronder. Benieuwd naar mijn ervaringen? Bekijk gauw de video!

Maandag:

10 minuten wandelen (woon-werk)

30 minuten yoga

Dinsdag:

10 minuten wandelen (woon-werk)

15 minuten heen en 15 minuten terugfietsen naar de sportschool

60 minuten boksen

Woensdag:

30 minuten stofzuigen

60 minuten schoonmaken en opruimen

Donderdag:

10 minuten wandelen (woon-werk)

15 minuten heen en 15 minuten terugfietsen naar de sportschool

60 minuten pilates in de sportschool

Vrijdag:

240 minuten dansen tijdens een bruiloft

Zaterdag:

Het is lang geleden dat ik zó weinig bewogen heb op een dag. Het zal iets met het (waanzinnig leuke) feestje van gisteravond te maken hebben…

Zondag:

30 minuten yoga thuis

120 minuten wandelen door de stad (slenteren en shoppen door Utrecht met mijn zusje)

Totaal aan beweging deze week: 690 minuten

Maandag:

60 minuten wandelen door het bos in Overveen

10 minuten wandelen (woon-werk)

Dinsdag:

60 minuten joggen en oefeningen doen in het park

Woensdag:

30 minuten stofzuigen

Donderdag:

Amper bewogen vandaag. Overdag heb ik gewerkt en ’s avonds wijntjes gedronken in een café met een vriendin.

Vrijdag:

30 minuten wandelen

Zaterdag:

60 minuten boksen

Zondag:

30 minuten yoga

30 minuten wandelen

Totaal aan beweging deze week: 310 minuten

