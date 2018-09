Je gelooft nooit wat er met de bewerking van deze schoolfoto is gebeurd

Scholen hebben er bijzonder veel voor over om hun imago goed te houden. Maar een Franse school uit Lyon gaat wel erg ver.

Ze hebben namelijk een schoolfoto bewerkt en dat met een opmerkelijke reden.

Want, wat is er gebeurd? Ze hebben donkere mensen tussen de blanke mensen gezet. Ook hebben ze blanke leerlingen expres een donkere huidskleur gegeven, om zo naar de buitenwereld toe extra multicultureel over te komen.

De directeur zegt van niets te weten: “We stuurden een aantal documenten naar een Amerikaans communicatiebureau om onze school te promoten. De foto is bewerkt zonder toestemming van de school.”

De bewerkte klassenfoto, die wereldwijd voor veel verbazing zorgt:

Bron: Editie NL. Beeld: Twitter