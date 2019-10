Bewezen: Harry Potter-fans zijn beter in relaties

Een nieuwe studie heeft aangetoond dat fans van Harry Potter, Game of thrones en Lord of the rings betere geliefden zijn.

Meer dan 400 mannen en vrouwen werden bij dit onderzoek ondervraagd over hun voorkeur voor verschillende genres. Daarnaast werden ze uitgebreid ondervraagd over romantiek, relaties, genderrollen en seksueel gedrag. De resultaten van dit onderzoek waren verrassend.

Advertentie

3 genres

Er waren 3 genres die eruit sprongen. Fans van deze 3 genres weken qua gedachten over bovenstaande onderwerpen opvallend af van fans van de andere genres. Het gaat hier om de genres science fiction, fantasy en klassiekers. Zo geloven fans van deze genres vaker dat een meningsverschil in een relatie niet het einde hoeft te betekenen. Ook geloven ze vaker dat mensen kunnen veranderen, vinden ze dat je niet van je partner kan verwachten dat hij of zij gedachten kan lezen en geloven ze minder sterk in stereotyperende man/vrouw-verhoudingen.

Onrealistische verwachtingen

Je zou misschien verwachten dat de deelnemers die graag romans lezen in deze test bijzonder goed scoren, maar dat was gek genoeg niet zo. Juist de fantasy- en science fiction-lezers kwamen goed uit de bus. Een onderzoeker vertelt: “Deelnemers met veel belangstelling voor deze genres hadden veel minder onrealistische verwachtingen van relaties.” Onderzoekers concluderen dan ook: fans van deze genres zijn de beste partners.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: MarieClaire. Beeld: ANP