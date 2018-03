Eindelijk erkenning: moederschap staat gelijk aan 2,5 fulltime baan

Een overvolle wasmand, luiers die verschoond moeten worden en die constante zorgen: nee, het moederschap is bepaald geen grap. Gelukkig hebben we hier nu eindelijk ook bewijs voor.

Volgens onderzoekers staat het moederschap namelijk gelijk aan 2,5 fulltime baan.

Vroege start

Dat meldt The New York Post naar aanleiding van een enquête onder 2000 moeders gehouden door de Amerikaanse levensmiddelenfabrikant Welch’s. Uit een analyse van het wekelijkse schema van de moeders, blijkt dat de meeste moeders hun dag gemiddeld om 6.23 starten. Dat is ruim vóór de meeste mensen hun werkdag beginnen.

Lange dag

En dat is nog niet alles: voor de meeste moeders eindigt hun dag namelijk pas wanneer ze alle taken hebben volbracht, wat vaak pas rond een uur of half negen is. De meeste moeders zijn dus ruim veertien uur bezig met de zorg van hun kinderen, terwijl een gemiddelde werkdag vaak niet langer dan acht uur duurt.

Weinig tijd voor jezelf

Alles bij elkaar opgeteld maakt een moeder een werkweek van een maar liefst 98 uur, oftewel ruim tweeënhalf keer zoveel als de gemiddelde baan. Daarnaast bleek ook nog eens dat de gemiddelde moeder dagelijks maar één uur en zeven minuten tijd voor zichzelf heeft.

Veel koffie

Op de vraag wat de moeders op de been houdt, antwoordden ze dat ze ’veel koffie drinken’ en ’ regelmatig een dutje doen’. Ook wijn, babysitters, familiehulp, Netflix, natte doekjes, afhaalmaaltijden, iPads, speelgoed en gezonde snacks blijken echte lifesafers te zijn.

Bron: Good Housekeeping. Beeld: iStock