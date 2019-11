Bizar maar bewezen: kwart Nederlanders vindt partner onaantrekkelijk

Je zou denken dat ieder getrouwd stel zijn of haar partner de knapste van allemaal vindt. Maar niets blijkt minder waar te zijn, toont recent onderzoek aan. Want maar liefst een kwart van de Nederlanders vindt zijn bloedeigen partner hartstikke onaantrekkelijk.

Het is nog erger dan je denkt, want dit deel van de Hollanders geeft aan dat ze hun partner zelfs zó onaantrekkelijk vinden dat ze er geen seks mee willen hebben. Dat meldt het Algemeen Dagblad donderdag.

Onderzoek

Dit bizarre feit komt boven tafel door recentelijk onderzoek van erotische winkel Christine leDuc. Het onderzoek werd uitgevoerd onder maar liefst 3000 Nederlanders en Belgen, die stuk voor stuk een uitgebreide vragenlijst over hun seksuele leven moesten invullen. En wat bleek? De gemiddelde Nederlander is helemaal niet zo te spreken over zijn seksleven.

Seksuele frustraties

De deelnemers van het onderzoek gaven aan voornamelijk ontevreden te zijn over het gebrek aan variatie in bed. Ook de hoeveelheid seks en het niet waarmaken van seksuele seksuele fantasieën kwam als een grote frustratie uit de bus. Een kwart gaf aan hun partner onaantrekkelijk te vinden. Toch had slechts 4,5% van de participanten een jaar of langer geen seks gehad.

België

Nederlanders zijn wel een stuk contenter dan Belgen. Want het bleek dat meer dan de helft van onze zuiderburen al een jaar niet seksueel actief was. CEO Audrey van Ham reageert verbijsterd op deze uitkomst. “Ik had niet verwacht dat er zo’n groot verschil in tevredenheid over het seksleven zou zitten tussen de Nederlanders en Belgen. Ben er dan ook best van geschrokken.”

Bron: AD. Beeld: iStock