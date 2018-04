Wederom bewijs: dit is waarom prins Maurits de allerleukste prins is

Wij zijn fan van álle Oranjes, maar er is één prins in het bijzonder die iedere keer weer aan ons laat zien dat hij echt de allerleukste van het stel is: prins Maurits.

Koningsdag is om vele redenen bijzonder en één van die argumenten is dat het altijd uniek is om die hele grote koninklijke familie met z’n allen bij elkaar te zien.

De één schudt handjes, de ander wiebelt een beetje mee op de (achter)grond muziek en de derde maakt een selfie met een Oranjefan. En dan heb je prins Maurits, die is eigenlijk op zichzelf een categorie apart. Wát moeten wij lachen om die man.

Het begon in de bus: koning Willem-Alexander was net uitgestapt om te poseren voor de foto, toen prins Maurits besloot even te ‘photobomben’ met een (mogen we het zeggen?) gigantische pretbek. Hilarisch toch?

Daar bleef het niet bij. Waar menigeen de meeste leden van de koninklijke familie beleefd en in de maat zag meezingen of -knikken op de beat van de muziek, besloot prins Maurits alle gêne overboord te gooien om lekker mee te shaken:

Verschillende journalisten mochten vandaag achter de koninklijke familie aanlopen. Maar achter betekent ook écht achter en de media moest dus altijd achter het laatste rondwandelende familielid blijven.

Er was echter één treuzelaar in het midden, volgens de Belgische royaltywatcher Wim Dehandschutter en dat was uiteraard prins Maurits. Hij vond het waarschijnlijk zó leuk en gezellig overal, dat hij regelmatig vergat door te lopen. Daar smelt je toch van?

🇳🇱Koningsdag in Groningen. We (journalisten) mogen achter Willem-Alexander & Máxima en rest van koninklijke familie aanlopen. Achter = achter de achterste. Dat is prins Maurits, die blijkbaar reputatie van “treuzelaar” heeft. “Doorlopen”, zegt medewerker tegen m #Koningsdag2018 pic.twitter.com/To1JpTY4ry — [Wim Dehandschutter] (@WDehandschutter) 27 april 2018

En dan tot slot wat ons betreft hét grappigste moment van Koningsdag 2018. Behoeft geen uitleg, kijk maar gewoon:

Als deze de LuckyTV niet haalt, eet ik m’n schoen op. #Koningsdag #Koningsdag2018 pic.twitter.com/f0BTKlbrtM — Tim Schaap (@timmieschaap) 27 april 2018

Geweldig toch? Meer grappige koningshuisgifjes zie je op de Twitterpagina van Tim Schaap.

5 jaar koning: hoe verschilt Willem-Alexander eigenlijk van zijn moeder Beatrix?

Meer koningsnieuws? Like dan zeker de Facebookpagina van Libelle Royale.

Beeld: ANP.