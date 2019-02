Beyoncé legt de reden achter het bijzondere schilderij van Meghan Markle uit

Na een storm aan kritiek, krijgt Meghan Markle nu gelukkig enorm veel lof. Vooral vanuit Amerika. En van niemand minder dan Beyoncé.

Een filmpje waarin Beyoncé en Jay Z hun Britse Grammy Award in ontvangst nemen voor een prachtig schilderij van Meghan Markle, vliegt het internet over. Nu heeft de zangeres een prachtig eerbetoon geschreven aan de hertogin van Sussex. Zeker met oog op haar Afro-Amerikaanse achtergrond en de Amerikaanse Black History Month, die ieder jaar in februari is.

‘Zwarte’ royal wedding

Op haar site schrijft Beyoncé over haar bewondering voor Meghan, voor haar inzet voor goede doelen al ver voor ze de vrouw van prins Harry werd en het feit dat ze de eerste ‘zwarte’ vrouw is die tot de Britse koningsfamilie behoort. “Meghan haalde veel zwarte tradities naar haar royal wedding, zoals de zwarte pastoor, het waanzinnige gospelkoor en de zwarte cellist. Op de bruiloft werd haar cultuur vertegenwoordigd en samen met prins Harry heeft ze het gesprek over etniciteit voortgezet over heel de wereld.”

Gekleurde Mona Liza

In het filmpje voor de Grammy’s, is te zien hoe Meghan op het schilderij is geportretteerd als een soort Mona Liza. “Ter ere van Black History Month, buigen wij voor een van onze gekleurde Mona’s”, zegt Beyoncé hierover. Ook staat ze stil bij de komst van de baby: “Gefeliciteerd met je zwangerschap! We wensen je zoveel plezier.”

Vriendinnen

Wat een warm gebaar naar Meghan, die het filmpje vast ook al onder ogen heeft gekregen. Zij en Beyoncé hebben samen een gemeenschappelijke vriendin: tennisster Serena Williams, met wie Meghan deze week nog haar babyshower vierde in Amerika.

Beyoncé heeft kunstenaar niet betaald

Saillant detail over het schilderij: de kunstenaar heeft aan de Amerikaanse site TMZ verteld dat Queen B en Jay Z er niets voor hebben betaald, terwijl het eigenlijk € 75,- kost. Ook hebben ze geen toestemming gevraagd om zijn werk te gebruiken in het filmpje. Maar dat boeit hem niet zoveel: “Ik vind het een eer dat ze mijn werk hebben gebruikt. Ik ben dankbaar voor de publiciteit.” Bovendien zal dat prijskaartje nu wel fiks stijgen en zal hij om werk niet verlegen zitten. Het wordt ellebogenwerk om aan zo’n prachtportret van de populairste royal in de wereld te komen.

Bron: Beyoncé.com, TMZ. Beeld: ANP