Beyoncé ontwerpt een kersttrui maar haar fans vinden het niets

Beyoncé is wereldberoemd, ongeveer de beste zangeres van deze tijd en ziet er altijd waanzinnig uit. Maar als het om kersttruien gaat…

Dan doet ze toch iets een keer níet zo goed, blijkt.

Saai

De zangeres heeft namelijk haar eigen kersttrui ontworpen en krijgt daar veel kritiek op. Fans vinden ‘m namelijk helemaal niets: er zijn geen gekke rendieren, kerstmannen of sneeuwvlokken te zien. De trui kost omgerekend ongeveer 46 euro. De meesten vinden de trui ‘te saai’ of vinden het ‘geen echte kersttrui’.

Wat ’t dan wél is? Het gaat om een zwarte trui waar slechts met witte letters op geschreven staat: ‘Beyoncé’s feestdagen trui’. “Dit is de minst geslaagde kersttrui ooit”, wordt er bijvoorbeeld op Twitter over gezegd.

Dit is de trui waar over wordt gesproken:

Beyoncé has released a $55 (£42) Christmas jumper, and it has left fans infuriated. pic.twitter.com/F4l42QwMIz — OnlinePokies_Site (@TopOnlinePokies) 28 november 2017

Wat dan wél weer leuk is voor Beyoncé: haar zwangerschapsfoto is de meeste gelikete foto op Instagram van 2017. De foto ontving meer dan 11 miljoen vind-ik-leuks.

We would like to share our love and happiness. We have been blessed two times over. We are incredibly grateful that our family will be growing by two, and we thank you for your well wishes. – The Carters Een bericht gedeeld door Beyoncé (@beyonce) op 1 Feb 2017 om 10:39 PST

