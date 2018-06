Ze heeft amper een tweeling geworpen of de geruchtenmolen draait alweer overuren: fans van Beyoncé zijn ervan overtuigd dat ze opnieuw zwanger is.

Momenteel tour ‘Bey’ met haar show door Europa en tijdens een optreden in het Schotse Glasgow zijn er foto’s gemaakt van de popster waarop inderdaad een klein buikje te spotten valt:

But beyonce is DEFO pregnant pic.twitter.com/wBPO4aF8Ro — Chloé (@chloemilne96) 9 juni 2018

Nou kan het natuurlijk zijn dat de zangeres lekker gegeten heeft, net even in een minder flatteuze houding is gaan staan of dat de foto gewoon uit een compleet verkeerde hoek is genomen… Feit is dat het internet meteen losgaat op de mogelijkheid van een vierde baby. Andere fans sloten zich namelijk direct bij deze Chloé van de tweet aan: zo zou Beyoncé de laatste tijd opvallend veel kekke jasjes dragen die haar buik verhullen.

Wat dan weer zou kunnen resulteren in net zo’n bekendmaking als bij dochter Blue Ivy (die inmiddels 6 is).



Beyonce en Jay Z hebben drie kinderen, naast dochter Blue tweeling Sir en Rumi, die net hun eerste kaarsje hebben uitgeblazen.

Bron: ANP, Daily Mail. Beeld: Getty