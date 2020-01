Bezoek van koning Willem-Alexander aan daklozencentrum krijgt vreemde wending

Koning Willem-Alexander bezocht dinsdag een daklozencentrum in Weert. Projectleider Jozé Moonen nam afscheid van het centrum en vroeg de koning om iets wel heel opmerkelijks.

Toen Jozé het centrum jaren geleden opende, knipte ze een stropdas door. Op haar laatste dag wilde ze dat weer doen en niet zomaar eentje: die van de koning. De koning bezocht die dag het centrum onaangekondigd om met lokale betrokkenen over de opvang te spreken.

Geen goedkoop exemplaar

Toen Jozé dit aan de koning vroeg, twijfelde hij even. Niet gek, want zijn stropdas was een duur exemplaar van Hermès. Wethouder Paul Sterk vertelt: “We zagen de koning wel even heel bedenkelijk kijken, want het was een heel mooie design stropdas passend bij zijn kostuum. De initiatiefneemster had wel 4 verschillende stropdassen voor hem klaarliggen om te ruilen, maar dat paste allemaal net niet. Ik vroeg me af wat hij zou doen, maar toen zei hij ‘voor u doe ik dat’ en toen mocht ze knippen.” Jozé laat weten dat ze de koning wel een nieuwe stropdas heeft gegeven.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: Brunopress, ANP