Een drama gistermiddag in de Ardennen, toen een Nederlandse man van in de twintig meters omlaag stortte tijdens het klimmen. Een moeder wiens zoon ook bijna de klim zou maken, laat weten dat ze nog zo gewaarschuwd had.

Als we de vrouw mogen geloven, is de gevallen man een begeleider van haar zoon op school. Ze zouden met een groep op een klimtocht gaan in Houffalize, georganiseerd vanuit de camping waar ze verbleven.

Regen

De moeder maakte zich die ochtend ongerust, want “sinds dinsdag is het regen, regen, regen. Ik hoor al drie dagen niets anders dan verhalen over regen en onweer”. Daarom belde ze de mentor; of ze wel voorzichtig zouden doen. Zeker, was naar verluidt het antwoord daarop. Maar even later kreeg ze een telefoontje van haar zoon. Er was dus iets goed mis gegaan. Ontzettend schrikken voor de scholieren, die volgens de moeder eerder naar huis komen en goede slachtofferhulp gaan krijgen.

Ervaren jongens

Wat het weer betreft is dit een heel ander verhaal dan wat de politie gister aan het AD liet weten; “de weersomstandigheden waren goed en het was droog”. Aan de bekwaamheid van de betreffende camping en begeleider twijfelt de moeder niet, laat ze verder weten. “Het zijn wel ervaren jongens en als ik die camping bekijk, lijkt het alsof de veiligheid voorop staat, maar gezien het weerbericht kan ik me niet voorstellen dat het op de klimlocatie, die iets hoger ligt, droog is geweest.”

Vechten voor zijn leven

Het onderzoek van de politie is nog in volle gang. Ondanks de lovende recensies over zowel de camping als de klimbegeleiders, wordt er toch ook kritisch naar hun handelen gekeken. Ondertussen vecht de gevallen man voor zijn leven in het ziekenhuis in Luik. We wensen alle betrokkenen ontzettend veel sterkte toe.

Bron: AD, Telegraaf. Beeld: ANP