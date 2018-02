Waarom iedereen het plotseling over de bh van Wie is de Mol-kandidaat Olcay heeft

Kijkers van Wie is de Mol? hadden het na de nieuwste aflevering van gisteren maar over 1 ding: de bh van Olcay Gulsen.

Of beter gezegd; over het feit dat ze géén bh aanhad.

Zo gaan er gelijk foto’s rond op Twitter van momenten uit de aflevering waarop te zien is hoe Olcay een strakke blauwe top draagt en dat ze duidelijk geen zin had om een bh aan te hijsen. Fans van het programma hebben het nu massaal over dat je ‘haar tepels door het shirtje heen ziet’. En ook ‘dat ze het dus eventjes koud had toen’.

Anderen maken er juist een grappige ‘hint’ van:

Volgens mij is Olcay de Mol! Ze had overduidelijk geen BH aan en waar haal je BHs? Bij HunkeMOLler! #padumtss #moltalk #widm — Bram (@Almolloot) 3 februari 2018

Nou, Olcay is hoe dan ook een interessante speler om naar te kijken. Want dat ze dit seizoen een beetje opvrolijkt en spannend maakt, dat moge duidelijk zijn. Ze is fanatiek, gehaaid en eerlijk. Hoewel, eerlijk… Zou ze niet gewoon de mol zijn? Kijkers vinden momenteel Stine het meest verdacht.

Deelnemer Jan is ook een echte smaakmaker. Hij post vandaag een foto van hemzelf met Loes en Ruben:

Toen ik totaal niet door had dat deze twee keihard tegen me logen. Alsnog niets dan liefde voor @LoesHaverkort en @ruben_hein #widm pic.twitter.com/Pmc4VTB7cP — Jan Versteegh (@Jan_Versteegh) 4 februari 2018

Bron & Beeld: Twitter