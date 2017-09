Michelle Cole (42) moest haar borsten laten verwijderen, omdat ze borstkanker had. Na haar borstreconstructie liet ze een strapless bh over haar nieuwe borsten tatoeëren. En zó ziet dat eruit…

Kroeg

5 jaar na haar reconstructie nam Michelle de tatoeage. Het duurde 4 maanden om hem te laten zetten (elke 3 weken een sessie van 3 uur). Afgelopen juli was de tattoo af, en sindsdien is de uit Leeds afkomstige Michelle zó blij dat ze regelmatig haar shirt omhoog trekt in het plaatselijke café: “Ik ben een echte flasher geworden. Op feestjes, in de kroeg… iedereen wil mijn borsten nu zien.”

Hoe ze op het idee kwam? Na wat googelen trok dit ontwerp voor een bh-tatoeage haar het meest aan: “Ik heb nu een aparte, bijzondere manier gevonden om mijn borsten te ‘vieren’, 5 jaar na de kanker.”

Kanker

Michelle is moeder van 3 kinderen – Ellie (11) Brett (22) en Anthony (24). Op een morgen vond ze een bobbel in haar borst en na vele onderzoeken werd vastgesteld dat ze drager was van het BRCA1-gen en borstkanker had, waaraan haar moeder en zus zijn overleden toen ze respectievelijk nog maar 49 en 39 jaar oud waren.

Eind goed…

Gelukkig werd Michelle wel beter (“Ik kon mijn kinderen niet alleen laten”) en deed ze zichzelf deze originele tatoeage cadeau. Daar heeft ze nog geen moment spijt van gehad, met als hoogtepunt haar vakantie in Benidorm: “Toen ik topless aan het zonnen was, dacht iedereen dat ik gewoon een bikinitopje aanhad.”

Paul, haar man, een loodgieter, is intussen de grootste fan van zijn vrouw: “We hebben een geweldige relatie. Ik ben zo trots op haar en op wat ze allemaal heeft doorstaan. Het flashen vind ik geen enkel probleem – het hoort bij wie ze nu is.”

Bron: DailyMail. Beeld: iStock