Zwangere Bibi Breijman toont bescheiden buikje op badpakfoto

Bibi Breijman en Waylon verwachten hun eerste kindje samen. De mama in spe is nu een paar maanden zwanger en deelt vandaag een badpakfoto op Instagram.

Veel van haar volgers menen een beginnend babybuikje bij Bibi te zien. “Little little babybump“, “mooi babybuikje” en “aaah, kijk dat babybuikje!”, klinkt het.

Zwanger, of kwart pizza op?

Maar het kan natuurlijk zomaar zijn dat dit kiekje nog vóór Bibi’s zwangerschap al is gemaakt. Anderen zien er de babybuik dan ook nog niet in terug. “Iedereen zegt babybump, maar ik heb nog meer babybump na een kwart pizza”, reageert iemand. Een ander: “Wow, je zou echt niet zeggen dat je zwanger bent.”

Badpak kopen

Al zwanger of niet op de foto: je bent prachtig, Bibi! Wanneer ze precies is uitgerekend is niet bekend. Begin mei liet ze aan het AD weten dat het nog even duurt, maar het voorlopig voor zichzelf wil houden.

Bron: Instagram. Beeld: Instagram, ANP

