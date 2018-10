Hoogzwangere Bibi Breijman laat met deze foto zien dat het écht bijna zover is

Nog heel even, en Bibi en Waylon kunnen eindelijk hun baby vasthouden. Dat laat de mama in spe trots zien op Instagram.

“Nog net niet helemaal honderd”, schrijft Bibi bij een kiekje waarop ze naast een ‘loading’-bord staat en haar hand op haar buik laat rusten.

Week van 19 november

Natuurlijk moet het kleintje vooral komen wanneer hij of zij er klaar voor is, maar Bibi hoopt toch een beetje dat ze in de week van 19 november bevalt, zei ze in een interview met aan LINDA.meiden. Op 30 november en 1 december treedt Waylon namelijk op in Ahoy met zijn concertreeks Waylon live in concert – top 111 allertijden. “Als het 30 november of 1 december gebeurt, weet ik zeker dat hij het liefst het podium afrent om bij mij te zijn.”

Bron: Instagram. Beeld: ANP

