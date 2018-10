Bibi Breijman maakt op déze briljante manier korte metten met alle haters

YouTuber Bibi Breijman (27) krijgt naast alle leuke en lieve reacties, ook ontzettend veel haatberichten van haar volgers. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Daarom pakt ze op déze briljante manier vandaag alle haters aan.

“Hoi haters van vandaag, wat een talent hebben jullie toch”, begint Bibi haar verhaal op Instagram. “Daar zouden jullie iets mee moeten doen. De hele dag berichten schrijven naar mensen die jullie niet kennen bijvoorbeeld!”

‘Aandachtshoer’

Ze legt uit dat ze hoopt dat deze mensen voldoening kunnen halen uit het plaatsen van deze gemene comments. “Neem nou de reactie: “vuile aandachtshoer”, zo inspirerend!”, gaat de YouTuber verder. “Ik dacht; die laat ik afdrukken op mijn shirt. Zodat ik elke keer wanneer ik dit shirt draag, weer even herinnerd word aan wie ik werkelijk ben. Geschreven door iemand die mij vast beter kent dan wie dan ook?” Deze briljante tekst schrijft ze onder een foto waarop ze verward kijkt en een groen t-shirt draagt met de tekst ‘aandachtshoer’. Ze maakt even goed duidelijk dat het nergens op slaat om gemene berichten naar iemand te sturen die je niet persoonlijk kent.

Knap werk

Ook heeft ze wat haatreacties toegevoegd, zodat iedereen kan zien wat voor lelijke berichtjes ze iedere dag weer naar haar hoofd geslingerd krijgt. “Ga zo door, zo heerlijk veilig vanachter je scherm mensen haten op internet. Dat is pas echt iets om trots op te zijn… Want een dag niet gehaat is een dag niet geleefd natuurlijk”, sluit ze haar verhaal af. Wauw, voor eens en voor altijd korte metten gemaakt met alle haters. Knap werk!

Bron: Instagram. Beeld: ANP