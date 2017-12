Bibi Breijman over burn-out: "Ik ben zo ver gegaan dat ik nu de weg kwijt ben"

Zaterdagavond werd het duidelijk dat het niet goed gaat met vlogster en zangeres Bibi Breijman. Ze kampt met een flinke burn-out.

De vlogster, die voor het grote publiek bekend werd door haar deelname aan Oh Oh Cherso, zit er helemaal doorheen. Dat liet ze weten in haar laatste vlog, die ze gisteravond online zette.

Paniekaanval

Door haar burn-out te delen met haar volgers, hoopt ze ruimte in haar hoofd te maken. Bibi beschrijft in haar vlog dat er situaties zijn waar ze gewoon helemaal dichtklapt. Zo stond ze laatst voor haar deur, maar wist ze niet meer welke sleutel er in het slot moest. Daarnaast kreeg ze een paniekaanval bij het afrekenen aan een kassa.

Stoppen met vloggen

De oorzaak van de burn-out is de druk en de drang alles te moeten delen in haar vlogs, zeker toen deze van het een op het andere moment flink in populariteit toenamen. “Ik heb mijn baan opgezegd, dus ik moest wel doorgaan, en blijven werken. Dat speelde maar door in mijn hoofd. Ik ben zo ver gegaan dat ik nu de weg kwijt ben.”

Bibi Breijman gaat daarom voorlopig stoppen met vloggen en dat voelt als afkicken. “Een psycholoog moet me leren voor mezelf te leven en me vertellen dat ik de baas ben. Zo van: Je bent niet het bezit van je volgers.”

Steun van Waylon

Ook vriend Waylon steunde zijn vriendin gisteren met een emotionele post op Instagram. Het stel leerde elkaar kennen bij de opnames van het RTL-programma It Takes 2 en zijn sindsdien een koppel. Dankzij It Takes 2 werd het voor heel Nederland duidelijk dat Bibi over een prachtige stem beschikt en daarom wil zij zich volgend jaar graag gaan richten op een serieuze carrière als zangeres. “Ik heb er ook een angst voor, omdat het nieuw zal zijn. Ik heb er zin in, maar nu moet ik een stap terug doen om verder te gaan.”

We wensen je ontzettend veel sterkte, Bibi.

Bron: AD.nl. Beeld: Facebook/YouTube.