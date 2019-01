Lief plaatje: Bibi Breijman en dochtertje Teddy dragen dezelfde (bananen)pyjama

Het kan soms zo enig staan: moeder en dochter die dezelfde outfit dragen. Bibi Breijman besloot het ook eens uit te proberen en deelt een leuke foto van haarzelf en dochtertje Teddy in dezelfde (bananen)pyjama.

Doet u mij het hele interieur maar

Het plaatje kan op heel veel leuke reacties van haar volgers rekenen. Niet alleen vanwege de schattige pyjamapakjes van moeder en dochter, maar veel mensen willen ook weten waar het geweldige behang én de lamp vandaan komen.

Advertentie

Draagzak

Gelukkig voor Bibi, want afgelopen week regende het negatieve reacties onder een foto waarop ze haar kleine spruit in een draagzak bij zich droeg. Een aantal volgers was toen van mening dat kleine Teddy zo helemaal niet goed adem kon halen.

Eerste kindje samen

Teddy is het eerste kindje van Bibi en vriendlief zanger Waylon. Het koppel maakte eind april vorig jaar bekend in verwachting te zijn. Voor het stel is het hun eerste kindje samen. Waylon heeft al een zoon (16) uit een eerdere relatie.

Dit bericht bekijken op Instagram Bananen in pyjama’s #pjsallday #twinningiswinning#banana 🍌 Een bericht gedeeld door Bibi Breijman (@bibibreijman) op 25 Jan 2019 om 8:00 (PST)

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Instagram. Beeld: ANP