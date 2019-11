Bibi Breijman erg geschrokken na pijnlijke val dochtertje Teddy

De schrik zat er afgelopen week goed in bij Bibi Breijman. Dochtertje Teddy maakte tijdens het zetten van haar eerste stapjes namelijk een lelijke val.

In haar nieuwste vlog vertelt ze hoe het precies gebeurde.

Tandjes

Kleine meisjes worden groot, want de 11 maanden oude Teddy kan al lopen. Het kleine meisje zette onlangs haar eerste stapjes, maar dit liep niet helemaal goed af. Ze viel namelijk op een krukje, waardoor haar melktandjes door haar lip gingen. En als we Bibi mogen geloven, bloedde het zelfs. “Het was echt heel zielig”, vertelt Bibi in de video.

Scherp

Gelukkig gaat het nu al een stuk beter met Teddy. “Ze heeft er nu volgens mij geen last meer van”, vertelt Bibi in de video. “Het zal heus niet de eerste keer zijn dat ze valt natuurlijk op haar tandjes, maar haar 2 ondertanden steken nu mega erg uit en zijn heel erg scherp. Vandaar dat het nu fout is gegaan.”

Bron: YouTube. Beeld: ANP