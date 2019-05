Bibi Breijman kan het niet geloven: dochtertje Teddy kan nú al staan

Teddy, het dochtertje van Bibi Breijman en Waylon, is pas 6 maanden oud, maar kan nú al staan en zichzelf optrekken. Bibi deelt het resultaat op Instagram.

“Hallo Teddy, je bent morgen pas 6 maanden… dit hadden we niet afgesproken”, grapt Bibi bij de zoete video.

Advertentie

Evenwicht

Op het filmpje zien we Teddy op een mini piano muziek maken. Ondertussen probeert ze zichzelf op te trekken om niet zittend, maar staand piano te spelen. Haar beentjes trillen nog een beetje en soms verliest ze wat evenwicht, maar uiteindelijk staat ze toch echt. “Oh my god“, klinkt het op de achtergrond. Mama Bibi weet niet wat ziet. “Alles gaat te snel.”

Knap

Dan wordt het te zwaar voor het kleine meisje en valt ze om. “Jeeeej! Ted, wat goed!”, roept haar trotse mama. Normaal gesproken kunnen baby’s vanaf 7 maanden staan met steun aan een stoel, tafel of in dit geval een piano. Als ze een maand of 10 zijn, kunnen ze zich meestal aan een meubelstuk optrekken. Teddy wordt morgen pas 6 maanden, dus het is heel knap dat ze zichzelf nu al op kan trekken.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Instagram. Beeld: ANP