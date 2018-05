Zwangere Bibi Breijman al twee keer opgenomen in het ziekenhuis

De zwangerschap van YouTube-ster en vriendin van zanger Waylon, Bibi Breijman, verloopt niet zonder horten en stoten. Ze is al twee keer opgenomen in het ziekenhuis.

Ze heeft erg last van zwangerschapskwaaltjes.

Ze heeft zeker veel moeite met de dagelijkse misselijkheid. “Ik dacht dat hoort er gewoon bij maar dat je dan opgenomen wordt omdat je niks meer binnenhoudt … dat was wel een paar dagen intens. Ja, het is nu gewoon al een kleine etterbak. Hij krijgt dadelijk meteen straf als ‘ie eruit komt”, zegt Bibi in RTL Boulevard.

Gelukkig is Waylon een grote steun voor haar, zelfs nu hij erg druk is in Lissabon met het optreden op het Eurovisie Songfestival. “Hij is superlief en zorgzaam en heel bezorgd. Ik ben best wel terughoudend in de dokter bellen en dat soort dingen. Hij zei: ‘we gaan gewoon bellen’, en zie je wel, werd ik dus opgenomen. Als ik hem niet had was ik veel te lang doorgelopen met m’n klachten.”

Op Instagram heeft ze in ieder geval nog lol met het maken van gekke foto’s:

Comfort zone šŸ½šŸ· Een bericht gedeeld door Bibi Breijman (@bibibreijman) op 7 Mei 2018 om 9:30 (PDT)

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP