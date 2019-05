Bibi Breijman door Waylon verrast op het kraamfeest van dochtertje Teddy

Bibi Breijman en Waylon vierden onlangs het kraamfeest van dochtertje Teddy. Maar het was vooral Bibi die op deze speciale dag werd verrast.

Teddy is inmiddels al een halfjaar oud, maar dat mag de pret niet drukken om alsnog een heus kraamfeest te geven. Op Instagram deelt Bibi zoete beelden van het feestje.

Verrassing

Deze speciale dag stond natuurlijk helemaal in het teken van Teddy, maar toch werd ook Bibi goed door haar vriend verrast. In haar vlog deelt ze de prachtige beelden en vertelt ze over haar verrassing.

Flamencoband

“Nu Teddy al 5 maanden is, kan ze een beetje meegenieten van de muziek en alles, want ik heb net dé leukste verrassing van Willem gekregen”, vertelt Bibi enthousiast in haar vlog. Waylon had namelijk geregeld dat Bibi’s favoriete band ‘de Règâhs’ kwamen optreden tijdens het kraamfeest. Dit is een flamencoband uit Den Haag en Bibi is dol op deze muziek. Wat lief!

Dit bericht bekijken op Instagram I love you more than een broodje hagelslag 😍 Een bericht gedeeld door Bibi Breijman (@bibibreijman) op 29 Mei 2019 om 4:55 (PDT)

Bron: Instagram. Beeld: ANP