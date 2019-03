Bibi Breijman deelt schattige video waarin ze samen met dochtertje Teddy danst

Bibi Breijman deelt regelmatig wat lieve kiekjes van haar dochtertje Teddy. Maar nu deelt ze ook een heel schattig filmpje waarop ze samen met het kleine meisje danst.

“Euiiii we zijn vandaag nog steeds vrouwen, dus we zijn happy!”, schrijft Bibi bij de zoete video. Waarschijnlijk naar aanleiding van gisteren, toen was het namelijk Internationale Vrouwendag.

Happy

Moeder en dochter zijn in het Tropenmuseum in Amsterdam. Dit is een museum over mensen en daar staan ze even stil bij een menselijke robot die ontzettend vrolijke muziek afspeelt. Bibi kon het niet laten en begint samen met dochtertje Teddy te dansen op het nummer Happy van Pharrell Williams. Zo te zien heeft het kleine meisje het wel naar haar zin in de armen van mama. Heel schattig!

Bron: Instagram. Beeld: ANP