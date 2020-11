Goed nieuws voor fans van Vier handen op één buik: het programma komt terug met een nieuw seizoen. Er is ook meteen bekendgemaakt welke BN’ers de tienermoeders in spe begeleiden.

Karin Bloemen, Trijntje Oosterhuis, Heleen van Royen, Jaimie Vaes en Bibi Breijman staan in het nieuwe seizoen ieder één tienermoeder bij. Ook Tatum Dagelet en Soundos El Ahmadi zijn weer van de partij en keren dit seizoen terug.

Nieuw seizoen Vier handen op één buik

In het nieuwe seizoen worden zeven aanstaande moeders gevolgd die tijdens de zwangerschap, bevalling en in de periode daarna worden bijgestaan door één van de bekende Nederlandse vrouwen, die zelf ook moeder zijn. Voor Bibi Breijman is het een droom die uitkomt om dit te mogen doen.