Bibi Breijman: "Door Waylon heb ik mijn burn-out gekregen"

Dat Bibi Breijman (28) uiteindelijk tegen de lamp liep en thuis kwam te zitten met een burn-out, heeft volgens haar alles te maken met Waylon. In een interview met Flair legt de vlogger uit waarom de zanger een van de redenen van haar burn-out is geweest.

Hoewel dit niet aardig klinkt, bedoelt Bibi het juist wél positief. Ze heeft in de moeilijke periode namelijk ontzettend veel steun gehad van haar vriend, legt ze uit.

Advertentie

Vangnet thuis

“Ik zeg altijd tegen hem: door jou heb ik mijn burn-out gekregen. En dat bedoel ik positief, want het is een goed teken dat je je zo veilig bij iemand voelt dat het eruit mag komen. Ik had eindelijk een vangnet en hoefde niet meer te verbergen hoe ik me voelde. Willem is ook echt een prater, dus hij zag al snel dat het niet goed met me ging.”

Dokter bellen

Bibi veranderde naar eigen zeggen in iemand die haar niet uit wilde komen en nergens zin in had. “Hij heeft me op een gegeven moment gepusht en gezegd: ‘Ik wil nu dat je de dokter gaat bellen en gaat praten.’ Tijdens die gesprekken kwam ik erachter dat ik mezelf best lang verstopt had.”

Vorige relatie

Ook haar vorige relatie was een belangrijke oorzaak van haar burn-out. Toen ze uiteindelijk de moed had om uit de relatie te stappen, deed ze al vrij snel daarna mee aan het programma It takes 2, waarin ze Waylon leerde kennen. De twee werden verliefd op elkaar en dat viel niet bij iedereen goed. “Zoveel mensen, en vooral ook de media, hadden een mening over mij omdat ik het had uitgemaakt, en niet zo lang daarna met Willem was”, legt Bibi uit. Dat kwam hard aan. “Bovendien was ik jarenlang aan het vluchten in mijn werk. Daardoor ben ik overwerkt geraakt.”

Sterker door burn-out

Therapie en haar zwangerschap hebben haar uiteindelijk uit de burn-out getrokken: “Ik ben uiteindelijk in therapie gegaan, en toen het weer een beetje beter ging, raakte ik zwanger. Daardoor heb ik een lange periode kunnen herstellen, wat ik heel fijn vond. Ik geloof wel dat die burn-out me uiteindelijk sterker heeft gemaakt. Het is zo’n les voor jezelf, je wordt even gereset. Ik ben na mijn burn-out ook pas echt volwassen geworden”, besluit Bibi.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Brunopress