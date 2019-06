Bibi Breijman en Waylon voor het eerst zonder dochtertje Teddy op vakantie

Bibi Breijman en Waylon zijn trotse ouders van hun dochtertje Teddy. Ze zijn dol op het meisje, maar toch zonder haar op vakantie gegaan. En dat brengt gemengde gevoelens met zich mee voor het bekende koppel.

Het is voor het eerst sinds de geboorte van de inmiddels 6 maanden oude Teddy, dat Waylon en zijn grote liefde Bibi zonder haar naar het buitenland gaan. Het stel ging eerder al wel op reis, maar nam het kindje toen gewoon mee.

Vakantie Bibi Breijman en Waylon

Bibi Breijman en Waylon zijn samen naar Londen gegaan, voor een romantisch weekendje weg. Op Instagram deelt zanger Waylon een foto tijdens zijn vakantie. Maar het is geen plaatje vanuit Londen, maar een foto van zijn dochter Teddy. Het is een zomers kiekje waarop de baby te zien is in een schattig klein badpakje.

Zonder Teddy

Bij de foto schrijft hij: “Ons eerste weekendje weg zonder deze… Papa en mama vinden het best lastig!” Hij gebruikt er de hashtag ‘jankenaanhetontbijt’ bij, waarmee hij duidelijk maakt dat Bibi en hij het niet gemakkelijk vinden zonder hun dochtertje.

Herkenning

De foto zorgt voor veel herkenning bij andere jonge ouders. Chantal Janzen plaatst allemaal hartjes onder de foto. En een volger schrijft: “Samen genieten is zo belangrijk! Blijf dat doen… ik spreek uit ervaring! En bij thuiskomst is het extra bijzonder, let maar op.”

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP