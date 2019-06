Bibi Breijman nu al onder de indruk van de zangkunsten van dochter Teddy

De appel valt niet ver van de boom, want het dochtertje van Bibi Breijman en Waylon heeft haar zangtalent duidelijk niet van een vreemde.

“Zingend de dag beginnen”, schrijft Bibi bij het schattige filmpje van Teddy.

Dansen en zingen

Bibi heeft nummer Twist and shout van The Beatles opgezet en begint gelijk te dansen. Teddy staat in haar loopstoeltje en begint ook enthousiast te bewegen wanneer de muziek start. Wanneer Bibi met de tekst meezingt, kan Teddy natuurlijk niet achterblijven. Het kleine meisje laat ook wat noten horen.

Muzikale genen

Waylon is een van de bekendste zangers van Nederland en ook Bibi heeft in het programma It takes 2 laten horen dat ze de sterren van de hemel kan zingen. Niet zo gek dus dat dochtertje Teddy ook muzikale genen blijkt te hebben.

Dit bericht bekijken op Instagram Zingend de dag beginnen 🌞 #twistandshout#twistingted#babysinging#beatlebaby Een bericht gedeeld door Bibi Breijman (@bibibreijman) op 25 Jun 2019 om 1:49 (PDT)

Bron: Instagram. Beeld: ANP