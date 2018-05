Bibi Breijman deelt herkenbaar zwangerschapskwaaltje op Instagram

Bibi Breijman is samen met haar liefde Waylon in Lissabon voor het Eurovisie Songfestival. Vorige week maakte het stel bekend dat ze een kindje verwachten.

In een vlog vertelde Bibi al dat ze veel last heeft van misselijkheid. Maar nu ze samen met Waylon door de straten van Portugal slentert, ontdekt ze nóg een zwangerschapskwaaltje. Ze deelt op Instagram een foto waarop ze haar shirt over haar neus houdt.

Reukvermogen door het dak

Ze ruikt alles namelijk tien keer zo sterk. Zeker in het eerste trimester van een zwangerschap kan het reukvermogen van de mama in spe een stuk scherper zijn. Dat komt waarschijnlijk door de toename van het hormoon oestrogeen en dat je bloedvaten wijder open gaan staan, waardoor je geuren beter opneemt door je neus. Met als gevolg dat je bepaald eten, parfum en sigaretten werkelijk niet meer kunt luchten.

Kotsen van favoriete parfum

Bibi’s kwaaltje is voor sommige volgers die ook zwanger of al moeder zijn heel herkenbaar. “Dat is wanneer ik wist dat ik voor de tweede keer zwanger was. De winkel waar ik in liep stonk ineens zó erg”, reageert iemand. Een ander: “Ik at met gemak dagelijks twee zure haringen op mijn nuchtere maag toen ik zwanger was, maar kon opeens wel kotsen van mijn eigen favoriete parfum.” Een andere moeder besluit Bibi vast voor te bereiden: “Nog veel meer kwaaltjes te gaan, meis! Geloof me.”

Songfestival

Waylon staat op donderdag 10 mei in de halve finale van het Eurovisie Songfestival in Lissabon. Bibi zal daar dus bij aanwezig zijn. Wij kunnen dan vanaf onze bank zappen naar NPO 1, waar het Songfestival vanaf negen uur ’s avonds live wordt uitgezonden.

Iemand nog een drugshond nodig? #preggoproblems Een bericht gedeeld door Bibi Breijman (@bibibreijman) op 5 Mei 2018 om 12:33 (PDT)

1+1=👶🏽 #iloveyou Een bericht gedeeld door Bibi Breijman (@bibibreijman) op 30 Apr 2018 om 12:37 (PDT)

Bron: Instagram, Ouders van Nu. Beeld: Instagram, ANP

