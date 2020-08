Bibian Mentel over haar gezondheid: “Het gaat beter dan verwacht”

Na alle tegenslagen gaat het eindelijk weer goed met Bibian Mentel. Er is duidelijk verbetering te zien en ze kan al kleine stukjes lopen. “Ik ben een blij mens.”

Bibian heeft al twintig jaar te maken met kanker. In 2001 werd Bibians onderbeen geamputeerd vanwege botkanker. Afgelopen oktober bleek dat de kanker weer terug was en waren de voorspellingen somber. Maar het lijkt gelukkig toch weer de goede kant op te gaan.

Boven verwachting

Bibian is een bijzonder sterke vrouw en heeft, zoals we haar ook kennen, niet stilgezeten. Wonder boven wonder loopt ze zelfs weer. “Ik sprak twee dagen geleden mijn oncoloog en die zei dat het boven verwachting goed gaat. Mijn waardes zijn goed, dus ik ben een heel blij mens”, zegt ze in een interview met RTL Boulevard.

Humor

Ook haar man Edwin Spee is blij met de vooruitgang. “Het afgelopen jaar heb ik echt voor haar moeten zorgen. Maar sinds een paar maanden wordt ze steeds mobieler. Zo kan ze zelf weer naar vriendinnen toe. Het allerbelangrijkste is nu dat ze weer gaat lopen. Dan kan ze straks ook weer thuis het werk in de keuken doen”, zegt hij grappend. Humor is erg belangrijk voor Edwin en Bibian. “Dat slaat ons er doorheen. Hij is mijn maatje. Hij is streng voor me, maar ook heel lief.”

