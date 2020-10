Bibian Mentel LEEF is een nieuwe documentaire over het leven van de oud-snowboardster die binnenkort is te zien op Videoland. Ze is een jaar lang gevolgd door documentairemaker Jesse Bleekemolen.

Bibian Mentel is maar liefst dertien keer getroffen door kanker. Ze herstelde meermaals van de ziekte, maar in 2019 werd er opnieuw kanker geconstateerd. De kanker is momenteel op meerdere plekken in haar lichaam uitgezaaid.

Advertentie

Goedlachse Bibian

Bij Jinek aan tafel vertelt Mentel: “Iedereen kent me als de goedlachse Bibian, maar er zit ook een andere kant aan het verhaal.” Documentairemaker Jesse Bleekemolen zat ook aan tafel. “Filmmaken is mijn werk, maar dit komt zo dichtbij”, vertelt hij. “We wisten aan het begin van deze film dat het einde misschien ook het einde van Bibian zou zijn. Met dat in ons achterhoofd zijn we gestart met draaien.”