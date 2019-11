Bibian Mentel neemt moeilijk besluit: "We gaan niet meer reanimeren"

Bibian Mentel strijdt al jaren tegen kanker. Woensdag ondergaat ze wederom een operatie, die niet zonder risico’s is. Er is namelijk 30% kans op het krijgen van een hartstilstand.

Ondanks dat wil de snowboardster niet gereanimeerd worden.

Uitzaaiingen

“De kanker lijkt niet meer te stoppen. Diverse uitzaaiingen in Bibian haar longen en ook in haar skelet groeien ondanks de medicijnen langzaam maar gestaag door en nu dus wederom een tumor in een rugwervel”, schreef haar man Edwin eerder op Facebook.

Fragiele rugwervel

Door de vele operaties en bestralingen is de rugwervel van Bibian Mentel fragiel geworden. De kans op een complete dwarslaesie is dan ook groot. Om dit te voorkomen, wordt haar rugwervel woensdagmiddag operatief gestabiliseerd. RTL Boulevard sprak Bibian: “Een operatie blijft altijd spannend, want er zijn altijd risico’s.”

Niet reanimeren

Bibian: “Aan de andere kant ben ik eigenlijk wel een beetje een routinier geworden in operaties. Op een gegeven moment is er natuurlijk wel een kans dat je lichaam het niet meer aankan. Als mijn lichaam ermee ophoudt, om het zo maar even te zeggen, hebben we besloten om niet meer te reanimeren.”

Liefde

De snowboardster verklaart hoe zij en haar man deze moeilijke beslissing maakten: “Mijn arts zei letterlijk: ‘waarschijnlijk zou Edwin je uit liefde willen laten reanimeren.’ Maar toen keken Edwin en ik elkaar en en zeiden we ‘nou, uit liefde juist niet’,” besluit Bibian.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP