Bibian Mentel is ontslagen uit het ziekenhuis. De voormalig handbalster was wederom opgenomen, aangezien ze een heftige operatie moest ondergaan. Eerder werd al bekendgemaakt dat de operatie goed was verlopen, maar woensdag mag de brunette zelfs alweer naar huis.

Dit maakt haar man Edwin Spee bekend met een blij bericht op Facebook.

Operatie

Door de vele operaties en bestralingen is de rugwervel van Bibian Mentel fragiel geworden. De kans op een complete dwarslaesie was dan ook groot. Om dit te voorkomen, werd haar rugwervel operatief gestabiliseerd. Eerder vertelde Bibian over de zware operatie aan RTL Boulevard: “Een operatie blijft altijd spannend, want er zijn altijd risico’s.”

Niet reanimeren

In hetzelfde interview maakte ze bekend niet langer gereanimeerd te willen worden. “Als mijn lichaam ermee ophoudt, om het zo maar even te zeggen, hebben we besloten om niet meer te reanimeren”, verklaarde ze voor de operatie. Maar inmiddels is bekend dat ze ook déze operatie goed doorstaan heeft.

Genieten

In het blijde bericht op Facebook vertellen Edwin en Bibian woensdagmiddag: “We wensen samen iedereen een hele mooie kerstmis en een gelukkig nieuw jaar. En mensen geniet. Geniet van het leven. Het leven is zo kort.” Bibian sluit de video af met een boodschap voor haar volgers: “Geniet en lééf!”

