Bij Bibian Mentel is dit jaar voor de elfde keer kanker ontdekt. Maar dat de snowboardster zich niet snel uit het veld laat slaan door de rotziekte, blijkt uit haar deelname aan dansprogramma Dancing with the stars. Zondagavond was haar optreden extra speciaal, aangezien Bibian haar trouwdag vierde op de dansvloer.

Bibian Mentel werd 6 maal Nederlands kampioen op de onderdelen halfpipe en snowboardcross. In 2002 werd ze met een prothese opnieuw Nederlands kampioene snowboardcross.

Dancing with the stars

Bibian is de eerste Nederlandse kandidaat van Dancing with the stars die haar choreografieën in een rolstoel uitvoert. En dat zorgt voor prachtige beelden. Ze heeft talent, blijkt al snel. Want zondagavond liet ze kandidaten Jamie Trenité en Birgit Lewis achter zich.