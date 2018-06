Kijkers hebben kritiek op glas bier van hoogzwangere Eva Jinek

Deze week is Eva Jinek weer begonnen met haar gelijknamige talkshow, maar de kijkers viel maar één ding op. Wat deed dat glas bier voor de neus van de zwangere presentatrice?

Patrick, voor het Twitterend publiek bekend als ‘petjuh88’, snapte er niets van.

Dit is Eva. Straks krijgt ze een kindje. Maar Eva zit gewoon met een glas bier op televisie. Want Eva wil geen voorbeeld zijn. Wees niet als Eva. #jinek — Patrick Simons (@petjuh88) 5 juni 2018

Ze drinkt alcoholvrij. Wat een gezever ineens over dat (alcoholvrije) biertje zeg…😳 — pascalle jacobs ™ (@pascalle1972) 5 juni 2018

Petjuh kreeg meteen een stroom aan reacties over zich heen, want Eva had eerder al bekend gemaakt dat ze de ganse voorraad halve liters alcoholvrij bier van de supermarkten in haar omgeving had opgekocht. Wat in dat glas zat was dus helemaal niet slecht voor de baby.

Ze is zwanger. Ze drinkt bier. De kijker kan niet zien of het alcoholvrij is. Als die combinatie maakt dat ook maar 1 zwangere vrouw denkt dat een echt biertje tijdens de zwangerschap kan omdat #Jinek het ook doet is dat wel degelijk een probleem — Jan Rob Dijkstra (@Rob1D1) 6 juni 2018

Maar ook alcoholvrij was mocht niet van de mannen.

Onzin. Roken mag niet in de studio dus die vergelijking gaat niet op. Beeldvorming is inderdaad belangrijk. Eva Jinek drinkt al sinds jaar en dag alcoholvrij bier tijdens haar uitzending. Waarom mag dat opeens niet meer als ze zwanger is? — Ineke Kouwenhoven (@IKouwenhoven) 5 juni 2018

Zucht.

Wat denk jij?

Zouden we bijna vergeten waar het om gaat trouwens. Eva is meteen weer helemaal terug, van die vermoeidheid was niets te merken én ze bewees de populairste talkshowhost van de Nederlandse televisie te zijn, door op dag twee na haar terugkeer al te stijgen naar maar liefst 794.000 kijkers.

We snappen wel dat die stralend door de studio loopt.

Bron: NPO, Twitter. Beeld: ANP