Big Brother keert terug op televisie. Dat betekent dat het alweer veertien jaar geleden is dat half Nederland aan de buis gekluisterd om Bart, Ruud, Sabine, Willem en de andere deelnemers op de voet te volgen. Hoe zien ze er tegenwoordig uit?

Toen in 1999 de allereerste Big Brother in Nederland een doorslaand succes werd, ­nam de hele wereld het revolutionaire format over. Realityseries waren geboren met dank aan de Nederlandse uitvinders John de Mol en Paul Römer.

Advertentie

Sociaal experiment

Een groep ‘gewone’ mensen werd voor een lange tijd opgesloten in een huis, voortdurend gefilmd door tientallen camera’s, terwijl de kijker via de televisie en een livestream bepaalde wie er zou winnen. Niet eerder was vertoond dat deelnemers het huis niet uit mochten, en geen spellen en opdrachten plaatsvonden, zoals bij andere programma’s.

Het was een soort sociaal experiment waarbij iedereen benieuwd was wat er in zo’n situatie zou gebeuren. Zou er ruzie komen? Vriendschappen? Intimidatie, alcoholmisbruik of seksueel overschrijdend gedrag? Op een paar kleine akkefietjes verliep het redelijk rustig.

Afijn, het voelt als de dag van gisteren. Hoe gaat het nu met de Big Brother-pioniers?

Bart Spring in ’t Veld

Het was Bart die uiteindelijk met de hoofdprijs (250.000 gulden) aan de haal ging. Bart kocht met zijn prijzengeld een huis, maar nadat zijn huisgenoot vertrok moest hij dit met verlies verkopen. In meerdere interviews heeft hij zijn spijt van de deelname laten doorschemeren.

Sabine Wendel

Bart Spring in ’t Veld en Sabine Wendel waren respectievelijk 22 en 25 jaar toen ze aan het programma in 1999 meededen en waren samen het eerste duo dat in een realityshow gefilmd werd terwijl ze lagen te vrijen (al is dat omstreden). De kijkers waren enthousiast over Bart, maar Sabine kreeg veel kritiek over zich heen.

Willem Boomsma