Ontroerend gezicht: Charles en Camilla staan bij bloemenzee voor prins Philip

Het is 36 jaar geleden dat de vader van Anneke zichzelf van het leven beroofde. Toch durft ze daar pas sinds een jaar of twee open over te zijn. “Vanuit de kerk mochten we er niet over praten. Ik durfde het ook niet, de vooroordelen zijn zo hard.”

“Mijn vader stapte uit het leven toen ik 17 jaar was. Ik ging die ochtend naar school en nam afscheid zoals ik altijd deed. Een kus, tot straks en nog even zwaaien voor het raam. Een uur later werd ik uit de klas gehaald. Ik voelde direct dat het om mijn vader ging. Het was niet de eerste keer dat hij een poging had gedaan. Deze keer was het gelukt. Wat ik voelde toen ik het hoorde… ik rende huilend de deur uit. Een vriendinnetje kwam achter me aan en vroeg wat er was. Toen ik het vertelde zei ze: ‘je moet stoppen met huilen en sterk zijn voor je moeder.’ Dat heb ik gedaan, alleen op zijn uitvaart heb ik een traan gelaten. Daarna kwam er een enorme boosheid.”

“Mijn vader leed door zijn oorlogsverleden aan zware depressies. Ik herinner me hem als een boze, verdrietige man. Toch had ik wel echt een band met hem. Op zijn goede dagen was hij lief en die momenten koesterde ik.”