Bijbaantje vanuit je eigen huis? Je hebt alleen een beetje ruimte nodig

Ben je veel thuis en kun je wel een extra centje gebruiken? Dan is dit misschien wel de oplossing voor je. Je kunt jezelf als ‘buurtpunt’ aanmelden, waardoor er dagelijks pakketten bij je thuis worden bezorgd. Buurtbewoners kunnen hun pakketje dan later bij jou ophalen voor een kleine vergoeding van 40 cent.

Niets vervelender dan telkens je pakketje mislopen omdat je niet thuis bent. Maar daar had de Almeerse Heidi wel een oplossing voor. “Ik nam eigenlijk al veel pakketten aan voor mensen in de straat. Ik dacht, waarom zou ik dat eigenlijk niet voor de hele wijk doen?”, legt ze uit aan de NOS.

‘Buurtpunt’

Bij ‘buurtpunt’ Heidi worden nu dagelijks pakketten bezorgd. Buurtbewoners kunnen die tussen 16.00 en 20.00 uur bij haar thuis ophalen. Wel moeten ze hier een vergoeding van 40 cent voor betalen. Echt veel geld verdient ze er niet mee, maar dat maakt haar niets uit. “Het levert niet veel op, maar wel heel veel lol. Mensen zijn blij dat ze het hier kunnen regelen en mijn sociale leven wordt een stuk groter. Op die manier krijg ik meer contact met de buurt.”

Klein deel

Als je naar de cijfers kijkt, valt het nog best mee hoeveel pakketten niet thuis bezorgd kunnen worden. Maar liefst 90 tot 95 procent van de bestellingen wordt bij de kopers thuisbezorgd. De paar pakketten die overblijven worden naar ophaalpunten of pakketautomaten gestuurd. Pakketbezorgers hopen dat er in de toekomst meer ophaalpunten bijkomen. Bezorging aan huis kost namelijk veel te veel geld. Helemaal als de bewoners niet thuis zijn en ze de volgende dag terug moeten komen om de bestelling opnieuw te bezorgen. Om kosten te besparen leveren de pakketbezorgers steeds meer pakketten bij winkels of bij ‘buurtpunten’ zoals Heidi.

Postbedrijven

PostNL is in Nederland de grootste pakketbezorger. Zij hebben hier al meer dan 3000 ophaalpunten. Maar ze werken nog niet met particulieren zoals Heidi. DHL doet dit dan weer wel. In één jaar tijd heeft dit bedrijf er meer dan 300 ophaalpunten bij gekregen, waardoor ze nu op 1900 zitten. Ongeveer honderd daarvan zijn particulieren.

Toekomst

Volgens de bedenkers van de start-up Homerr zit er wel toekomst in ophaalpunten. Op dit moment hebben zij 700 ophaalpunten in Nederland, maar willen naar 5000 punten in 2019. “Maar wij denken dat webwinkels naar een nieuw model toe moeten”, legt Juriaan Matthijsen van Homerr uit. “Dat het straks gratis is om je pakket naar een ophaalpunt te laten sturen en dat je extra moet gaan betalen als je het aan huis geleverd wilt krijgen bijvoorbeeld.”

Dus mocht je tijd en met name ruimte hebben? Dan is dit misschien wel een leuk, nieuw bijbaantje voor je.

