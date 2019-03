Kate Middleton verklapt haar schattige bijnaam voor prinses Charlotte

Kate Middleton deelt tijdens gesprekken met fans graag leuke feitjes over haar kinderen. Zo heeft ze nu bekendgemaakt wat haar bijnaam voor prinses Charlotte is.

En die is werkelijk zo schattig.

George

Kate, die samen met prins William op bezoek is in Noord-Ierland, raakte in gesprek met moeder Laura-Ann die met haar 2-jarige zoontje George in het publiek stond. Inderdaad: hij heeft dezelfde naam als het 5-jarige zoontje van de hertogin. Daar stelde Laura-Ann Kate natuurlijk dolgraag even van op de hoogte. “Wat heb jij een coole naam”, reageerde de Britse royal daar vervolgens op, liet Laura-Ann weten op Instagram.

Lottie

Toen ze Kate vervolgens vertelde dat haar oudste zoon 4 jaar is, antwoordde Kate dat hij bijna net zo oud is als ‘Lottie’. En daarmee bedoelt ze natuurlijk prinses Charlotte, die op 2 mei 4 jaar wordt. Lottie, kan het nog zoeter?

Tong uitsteken

De Noord-Ierse George wist het hart van Kate behoorlijk te veroveren. Niet alleen omdat hij het naamgenootje van haar zoon is, maar ook omdat hij speels zijn tong uitstak toen de hertogin hem vroeg naar het snoepje in zijn hand – zoals te zien is op de 2e foto in dit artikel.

