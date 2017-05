Bijzonder: 100-jarigen bakken 'taart van de eeuw'

Als je aan 5000 vrouwen vraagt wat hun lievelingssmaak is wat betreft taarten, dan kun je al gauw het antwoord ‘chocolade’ verwachten.

Dr. Oetker bestaat dit jaar 100 jaar en wilde daarom een speciale ‘taart van de eeuw’ maken.

Voor die speciale gelegenheid werden duizenden Nederlandse thuisbakkers gevraagd welke smaken zij vinden dat in deze speciale taart thuis hoort. Met bijna 25% gaan de meesten voor een basis van chocoladetaart. En de kleuren van decoratie? Qua feestkleur zien ze het liefst rood met als fruit verse aardbeien. Ook zijn thuisbakkers dol op eetbare bloemen én moet er zeker weten slagroom op de taart.

100 jaar

Een goede basis voor wat een bijzondere creatie is geworden van álle voorkeuren. De taart van de eeuw is mede gemaakt door 3 100-jarigen. Zij probeerden alle tips te verwerken in hun grote pronkstuk. To, Jo en Gré hielpen met bakken, versieren en uiteraard daarna ook met opeten.

Uren werk

Wat het dan precies voor een joekel van een gebak is geworden? Het kostte het team van Dr. Oetker, bijgestaan door de 3 ouderen, maar liefst 16 uur om de taart te maken. Alle onderzoeksresultaten werden verwerkt in maar liefst 7 verschillende lagen, want iedereen wil graag net iets anders zien in de ultieme taart. De onderste laag bestaat uit digitale foto’s geprint op fondant met daarop een enorme chocolade-vanilletaart, dan een aardbeienproeverij, het echte taartdiagram van kleuren met een discodiptopping, een laag eetbare-bloemencorso, de vijfde laag is gemengd fruit met slagroom, de een-na-laatste laag bestaat uit een chocoladetaartje waar 100 kaarsjes en vuurwerk op geplaatst zijn en bovenop een laag met biscuit.

Krijg je bij het zien van de leuke foto’s ook al zo’n zin in een stukje?

