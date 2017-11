Bijzonder: 3 familieleden uit 3 generaties zijn op dezelfde dag jarig

Een Rotterdamse familie is extra speciaal: met de geboorte van Linda’s zoon zijn er nu 3 mensen in hun familie op dezelfde dag jarig.

Zowel Linda en haar zoon Darryl als haar eigen moeder blazen op dezelfde dag hun verjaardagskaarsjes uit. Van oma, tot dochter, tot kleinzoon, dus. “Het was al een drukke boel tijdens de verjaardagen van mijn vrouw en dochter op 16 november. Nu wordt het nog gezelliger”, zegt opa Eric Schippers tegen het AD. “We vieren de verjaardagen altijd samen, gewoon thuis met familie en vrienden.”

Zo gebeurd

En helemaal frappant is dat de broer van Olga, de moeder van Linda dus, óók op dezelfde dag jarig is als zijn dochter. Weinig verschillende dagen voor feestjes in deze familie, dat dan weer wel. Trotse oma Olga zegt: “Het heeft zo moeten zijn. De bevalling van Linda duurde 36 uur. We maakten er nog grapjes over maar het was toch raak. Precies op mijn verjaardag. Dat had ik echt niet verwacht. Een mooi cadeautje”.

Speciaal

Toch komt zoiets niet vaak voor, zeker niet in ons land. In 2013 werd alleen in Zeeland een jongetje geboren dat op dezelfde dag jarig is als zijn vader, opa én overgrootvader.

Drie generaties op dezelfde dag jarig: ‘Wat een mooi cadeau’ https://t.co/N7g6EtvXyS — Telecomlijn (@Telecomlijn) 23 november 2017

