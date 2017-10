Stel krijgt héél bijzonder bezoek bij huwelijksaanzoek

Een huwelijksaanzoek is al spannend genoeg, maar wanneer je dan ook nog eens onverwacht bezoek krijgt, wordt het nóg spannender. Behalve als het bezoek zo leuk is als bij dit stel (of bij het stel in de video).

Nick had het helemaal gepland: hij zou zijn vriendin Haley tijdens een bezoekje aan de Cincinnati Zoo ten huwelijk vragen. Het stel bezoekt deze dierentuin regelmatig, dus dat zou dé plek worden. Alles ging goed en toen de man het aanzoek begon kwam ook nog eens het 11 maanden oude nijlpaardje Fiona een kijkje nemen. Dat leverde geweldige beelden op:

We’re so happy Fiona could be there on our special day ❤ here’s to many more years of going to zoos with you 😙 @cincinnatizoo #cincinnatizoo #fionathehippo #fionafix #keepingupwiththekelbles #cincyzoopic Een bericht gedeeld door Hayley Roll (@hayley_roll) op 8 Okt 2017 om 10:41 PDT



De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Telegraaf.nl. Beeld: Instagram.