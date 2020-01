Bijzonder cadeau voor hoofdrolspelers 'Flikken Maastricht'

Op 6 maart wordt de 150e aflevering van het populaire televisieprogramma Flikken Maastricht uitgezonden. Daarmee is Flikken Maastricht de langstlopende Nederlandse dramaserie. Naar aanleiding van deze bijzondere prestatie hebben de hoofdrolspelers een bijzonder cadeau gekregen.

In 2014 won de cast de Gouden Televizier-Ring. Nu, 5,5 jaar later, ontvangen de hoofdrolspelers een ring die geïnspireerd is op de Televizier-ring van AVROTROS en Hollands Licht.

Advertentie

Ring

Hoofdrolspeelster Angela Schijf schrijft op Instagram: “Gisteren kwamen onze grote bazen naar de set en gaven ons een groot cadeau. Een prachtige ring, gemaakt door Anneke Schat en geïnspireerd op haar ontwerp van de Gouden Televizier-Ring 2014, die de serie toen won.”

Lange verbintenis

Inmiddels zijn er al 14 seizoenen van Flikken Maastricht gemaakt en die langdurige toewijding is precies wat bij Angela past: “Ik heb wel eens eerder gezegd dat ik niet zo van de kortstondige affaires ben, maar eerder van de lange verbintenis en een goed huwelijk.”

Dankwoord

De trotse Angela voegt ook een dankwoord toe en verwijst daarbij naar de 2e foto van haar post: “Foto 2 toont onze crew op een doordeweekse draaidag. We zijn met veel en iedereen draagt zijn steentje bij aan het succes van Flikken Maastricht. Van productie assistent tot cameraman, of je nu een make-upkwast of een lamp in je handen hebt, koffie zet of orders uitdeelt- we kunnen niet zonder elkaar. Dat is mooi. Dat is teamwork. Dank je wel Avrotros en Hollands Licht voor het cadeau. Dank je wel, lieve Flikkenfamilie, voor álles.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Instagram. Beeld: Brunopress