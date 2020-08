Kijkers gaan los op de bijzondere teksten van Ilja Pfeijffer bij ‘Zomergasten’

Zondagavond schoof schrijver en dichter Ilja Pfeijffer (52) aan in de laatste aflevering van ‘Zomergasten’. Al gauw stroomt Twitter vol met reacties van kijkers die onder de indruk zijn van de bijzondere uitspraken van Ilja Pfeijffer.

En ook zijn looks vielen in de smaak.

Coronabrandhaard

Samen met Janine Abrring bespreekt Ilja Pfeijffer de corona-uitbraak in Noord-Italië. Zijn woonplaats, Genua, zat middenin de brandhaard. Eerder schreef Pfeijffer al dat het hem depressief maakte. “Maar de depressie had wel met het gevoel van claustrofobie te maken. Ik werd verliefd op Genua vanwege het leven buiten, op straat. Je hoeft niet eens naar het theater, want je doet de voordeur open en daar is het theater. Dat kon toen niet meer”, verklaart de dichter.

Uitspraken

Ook de wereldpolitiek, complottheorieën, de wetenschap en het internet worden besproken in de aflevering. En daar doet Ilja Pfeijffer bijzondere uitspraken over. “Deze man schrijft een roman terwijl je luistert”, schreef een kijker dan ook op Twitter. Veel kijkers quoten hem in hun tweets en bedanken hem voor zijn mooie teksten en manier van praten die volgens een kijker ‘rustig, beschaafd en galant’ is.