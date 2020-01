Kate Middleton lanceert bijzonder initiatief voor kinderen

Kate Middleton zet zich geregeld in voor de nieuwe generatie en heeft een groot hart voor het welzijn van kinderen. Daarom lanceert ze dinsdag een nieuw initiatief, waarmee ze zich hardmaakt voor de opvoeding van de volgende generatie.

Het project heet Five Big Questions, maakt Kensington Palace dinsdagavond bekend.

Initiatief

Het is niet zomaar een initiatief, maar een grootschalig project wat de tijd en aandacht van de Britten vraagt. Met Five Big Questions roept Kate Middleton mensen op om hun mening te geven over het opvoeden van de volgende generatie. Dit kan door middel van het invullen van een enquete.

Inspiratie

Met de antwoorden van de enquete hoopt de hertogin van Cambridge een groot scala aan ideeën te verzamelen waarmee ze de volgende generatie hoopt te inspireren. Het doel is om iedere inwoner van Engeland op deze manier een stem te geven, om zo een gezonde basis te kunnen leggen voor de kinderen van nu.

Toekomst

“Ouders, verzorgers en families vormen het hart van de opvoeding van kinderen in hun jongste jaren, daarom wil ik naar hen luisteren. Als ouder zijnde weet ik als geen ander hoe belangrijk het toekomstige geluk van een kind is. Ik wil graag te weten komen waar de speerpunten liggen, zodat ik daarmee aan de slag kan gaan. Het is mijn doel om voor blijvende verandering te zorgen voor de komende generaties,” aldus Kate.

Bron: Vorsten. Beeld: Brunopress