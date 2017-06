Bijzonder nieuws voor presentatrice Tess Milne

Op de basisschool van haar 8-jarige zoontje werden officiële schoolfoto’s gemaakt. Maar toen moeder Angela uit Australië het resultaat zag, was ze razend.

En dat terwijl het lijkt of de foto gewoon goed is gelukt: het jongetje staat er stralend lachend op.

Angela Pickett deelde haar verhaal op social media.

Nep

Haar reactie is begrijpelijk: de nieuwe foto’s van de knul zijn namelijk gefotoshopt. Zo heeft de fotograaf er zijn melktanden ‘in geplakt’, die het jongetje vorig jaar nog in zijn mond had. Dit jaar zat zijn gebit vol gaten.

Hoe kan dit nou

Angela: “Toen ik de foto’s van mijn zoontje zag, vroeg ik me af of hij nog al zijn tanden had op de dag dat de foto’s gemaakt werden”, aldus Pickett. “Ik dacht eerst dat ze per ongeluk de beelden van vorig jaar hadden opgestuurd. Maar toen ik beter keek, zag ik dat ze zijn mond gefotoshopt hadden. Ze hadden gewoon zijn melktanden van vorig jaar erin ‘geplakt’.”

Geen schaamte

Toen ze een klacht indiende, kreeg ze oprechte excuses van het fotografiebedrijf en kreeg ze alsnog de originele beelden opgestuurd. Maar haar verbazing blijft: “Sinds wanneer zijn uitgevallen melktandjes een probleem dat ‘opgelost’ moet worden? Mijn zoon schaamt zich er niet voor, hoor. Ik denk dat we verkeerd bezig zijn als we een achtjarige al beginnen te fotoshoppen.”

Bron: Nieuwsblad. Beeld: Getty